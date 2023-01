¡OMG! Julieta Venegas revela que su primer trabajo fue en McDonald’s

Julieta Venegas, cantante y compositora mexicana dio recientemente una entrevista para el programa de Youtube de Yordi Rosado, donde reveló que su primer empleo fue en un restaurante de comida rápida, el cual le dejó una mala experiencia.

En la entrevista, Venegas confesó que buscó un empleo para poder comprarse un teclado, por lo que terminó en un McDonald’s.

Julieta antes de ser famosa, siempre tuvo ganas de vivir en la Ciudad de México cuando vivía en Long Beach, California, pero al no tener ingresos, empezó desde cero laborando en ese restaurante de comida.

Sin embargo, sólo duró un mes, ya que renunció.

Yordi le preguntó en qué puesto trabajó, señalando si fue el área de cajas o de comida.

“¡No, cuál cajas! Son unos explotadores, no empiezas en la caja, empiezas en la cocina lavando platos. Y luego yéndote a no sé qué y haciendo no sé qué y, o sea, yo traumada. Dije ‘no, no’”, reveló Venegas.

Ante ello, Julieta comentó que desde que trabajó ahí, no ha vuelto a comer en ninguna sucursal de McDonald’s.

“Nunca volví a comer McDonald’s, te lo juro. De hecho, después de eso me volví vegetariana, por muchos años, ahora ya no soy vegetariana. O sea, no volví y de hecho nunca jamás he vuelto a comer en un McDonald’s después de trabajar ahí”, finalizó la cantante.