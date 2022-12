"Me faltó experiencia" dice Yordi Rosado tras entrevista con Luis de Llano

Yordi Rosado admitió no haber tomado la responsabilidad por completo sobre lo que ocurría en entrevistas con personajes como Luis de Llano y Roberto Palazuelos, quienes admitieron cuestiones fuertes que tuvieron alto eco tras hablar para el conductor.

Yordi fue entrevistado por Adela Micha, quien condujo un espacio en que el conductor habló sobre algunos pasajes de su vida, incluyendo sus polémicos videos en que Palazuelos y de Llano se vieron afectados en su imagen

En cuanto al tema de Roberto Palazuelos, quien habló sobre una presunta balacera donde hubo muertos, Yordi admitió: "me ganó la incredulidad de que él lo estuviera contando tan fresco".

"¿Cómo me está contando esto tan sencillo?", se preguntó, "sin caer en la responsabilidad del momento", admite. "Ahí mi error es que me convertí completamente en espectador (...).No caí en cuenta que era tan serio".