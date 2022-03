Salma Hayek incendia las redes por enseñar de más en una FOTO en los premios Bafta

Luego de que ayer se celebrara la edición 2022 de los premios Bafta, Salma Hayek desfiló por la alfombra roja del evento, pero sufrió un pequeño incidente con el vestido que llevaba ya que el viento provocó que su atuendo se levantara dejando a relucir su lencería.

Fue a través del Instagram de Salma Hayek, donde subió una publicación en la que aparece portando su vestido de terciopelo color morado de la marca Gucci, con detalles en su encaje; por lo que el viento le jugó una mala pasada, ya que enseño de más.

Salma Hayek intentó cubrir sus piernas luego de que el viento provocara que su vestido se levantara; usuarios en redes aseguraban que a pesar de ser una mujer de 55 años, la actriz todavía mantiene una tremenda belleza.

“Eres muy hermosa, me encantas”, “Luces demasiado bella Salma, a pesar de tus 55 años la edad aun no pasa en ti”, “la veracruzana más sexy del mundo”, “Te amo Salma, me encantas”, “Una mexicana poniendo a nuestro país en lo alto”, aseveraban usuarios en Instagram.