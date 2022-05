Esta es la inédita FOTO de Salma Hayek y Johnny Depp en los 90

Johnny Depp ha aparecido en las noticias recientemente y no precisamente por su carrera profesional, sino porque fue acusado de difamación por ex pareja, sin embargo, no todo es malo en el mundo del espectáculo, por lo que revelaron una icónica foto del actor con Salma Hayek en los 90.

De acuerdo con Hollywood, Depp y Salma Hayek son dos de las personalidades más atractivas de la industria del cine. Desde el inicio de sus carreras, la combinación de estos actores era una pareja que paralizaba a los cineastas.

La foto que verán a continuación se puede ver a Salma y a Johnny en un evento de gala. Hayek con un vestido blanco entallado que denotaba su sensualidad; mientras que por el lado de Depp, lucía un smoking con un corbatín desamarrado, además de portar una copa en su mano.

Historia de la foto

Ambos actores se encontraron en un evento relacionado al cumpleaños de Frank Sinatra en 1995. Ella tenía 29 años y él 31.

Y aunque no fue la única ocasión que se encontraron, en 2003 compartieron protagónico en la película “Érase una vez en México”, cinta dirigida por Robert Rodríguez.

Cabe resaltar que Salma Hayek sigue siendo una de las latinas más importantes de la historia.

