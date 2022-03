Ex integrante de ‘La Academia’ acusó a Marco Antonio Solís de acoso (VIDEO)

Durante la emisión del 2008, una ex integrante del programa ‘La Academia’, Jaqueline González, acusó a Marco Antonio Solís, de acoso.

La ex integrante señaló que, Jacqueline González, en una ocasión dijo que el cantante Marco Antonio Solís, habló con el director de la escuela, Héctor Martínez para contarle un poco de la canción que le tocaría interpretar, tema que es de ‘El Buki’.

Reveló que Marco Antonio Solís le prometió un disco, luego de que grabaran siete canciones inéditas.

Sin embargo, en una ocasión, presuntamente, el cantante la acosó y le pidió un beso:

“Me impactó la canción, el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco, grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió, como dice la canción: 'me dieron falsas esperanzas' y esperé y nunca pasó nada” relató Jaqueline

"No quiero ponerlo así -como abuso- porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol, y se puso mal; borracho decía: '¡Yo soy Dios!', y entonces me dijo 'dame un beso'. Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes ídolos, lo veo como un gran escritor. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años ", indicó Jacqueline al borde del llanto.