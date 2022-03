'¡Eso, eso!' Eugenio Derbez revela VIDEOS de su nuevo proyecto sobre 'El Chavo del 8'

Eugenio Derbez, famoso actor mexicano reveló las primeras imágenes de un proyecto en el que está trabajando y que tiene relación con 'El Chavo del 8'.

A través de su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez publicó un video que deja ver al actor Juan Frese caracterizado como ‘El Chavo del 8’, quien se ve en una pantalla plana y voltea para decir "Eugenio". Derbez le responde desde un sillón diciendo "Chavo...", dejando en suspenso todo.

De ahí, únicamente vemos la fecha 24 de marzo de 2022, es decir, en exactamente una semana el jueves. No se sabe qué tiene que ver esa fecha con el proyecto, pues podría ser la presentación, el nombre, algún tráiler o algo por el estilo.

Antes de esto, Derbez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se puede ver un set de grabación donde destaca precisamente Chavo del 8 parado frente a una pantalla azul. De momento se desconoce si se va a tratar de alguna bioserie, un reboot o incluso una película.

En su publicación Eugenio Derbez únicamente escribió: “Ya casi… Estén pendientes. The project is on its way, stay tuned”. Fue suficiente para generar expectativas en todos los fans de Chespirito.

Incluso en los comentarios, Grupo Chespirito escribió "¡Ya nos exhibiste!", por lo que este proyecto parece ir con todo y promete a todos los fanáticos de la internacionalmente popular serie de comedia.

Con información de: Milenio