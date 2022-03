Luisito Comunica odia venir a Puebla, pero está ansioso por conocer el AIFA: no me importa manejar hora y media

El youtuber poblano Luisito Comunica reveló que se encuentra muy ansioso por conocer el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y salir de viaje desde dicha terminal aérea.

“Tendré que esperar un buen ratín, para conocer el nuevo aeropuerto porque ahora salgo y regreso en un buen rato. Ojalá cuando vuelva me toque volar desde ahí, porque estoy muy ansioso, no me importa tener que manejar hora y media, estoy ansioso de ver de qué se trata”, sostuvo el también empresario a través de sus historias de Instagram.