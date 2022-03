Esta fue la broma de Chris Rock que desató la furia de Will Smith en los Oscar 2022

Un silencio incomodo se desató en los asistentes al Oscar luego de que Will Smith golpeara a Chris Rock en el escenario porque el comediante contó un chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.



??? ¡Lo más polémico de los #Oscars2022!



Will Smith golpeó a Chris Rock porque no le gustó lo que estaba diciendo de su esposa. El actor nominado al #Oscars2022 se levantó de su asiento y le dio un derechazo al comediante.



? Twitter | bubbaprog pic.twitter.com/BbF3L6rejP

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 28, 2022

De acuerdo con Milenio, Smith maldijo a Rock tras regresar a su asiento, quien estaba presentando el premio al Mejor Documental cuando ocurrió el tenso intercambio.

Luego que Rock bromeó diciéndole a Smith que esperaba con ansias una secuela de “G.I. Jane”, haciendo evidente referencia a la cabeza calva de su esposa, Smith se levantó de su asiento cerca del escenario, caminó hasta Rock y lo abofeteó.

Después de volver a sentarse, Smith le gritó a Rock: “Saca el nombre de mi esposa de tu pu… boca”.

La ceremonia, que había transcurrido sin incidentes, volvió a la calma poco después.

En la pausa comercial, el presentador Daniel Kaluuya se acercó para abrazar a Smith y Denzel Washington lo acompañó hasta un costado del escenario. Los dos hablaron y se abrazaron y Tyler Perry se acercó a hablar también.

Will Smith, protagonista de "King Richard", ganó el Óscar a mejor actor en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, galardón al que también aspiraba el español Javier Bardem por "Being The Ricardos". JLMR

Con información de Milenio