¡Adivina dónde estoy! Derbez recuerda burla de Blanca Guerra durante sus inicios en Hollywood

El famoso comediante, se ha vuelto tendencia luego de que ‘CODA’ se llevara la estatuilla a ‘Mejor Película’ en los Premios Oscar 2022. En este tenor y en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube recordó la vez que la actriz Blanca Guerra se burló de él por el filme ‘No se aceptan devoluciones’ y contó cómo ha luchado para alcanzar sus objetivos.

Expresó que muchos creían que sólo servía para la comedia o bien que no pasaría a ser más que un simple “actor de televisión". Mencionó que fue eso lo que le dio la fuerza para salir adelante y demostrar que estaban equivocados.

“Agradezco mi carrera en Estados Unidos a la gente, pero también agradezco a aquellos que me rechazaron porque me dan la fuerza todos los días para luchar y para callar bocas,… Gracias a que me dijeron ‘tú vienes de la televisión y no vas a poder hacer cine’ y me cerraron las puertas, gracias a eso me di cuenta que tuve que moverme y hacer mi propia película porque si no, no iba a crecer", expresó.