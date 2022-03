Se desata nuevo trend de TikTok: deschongar a Karla Paini (VIDEO)

La actriz, Karla Panini, es considerada una de las famosas más odiadas de México, por lo que el conductor Jair Villareal utilizó su personaje llamado "Ernestina del Mar" para cobrar venganza.

A través de TikTok, se ve como el conductor se encuentra detrás de Karla Panini, ambos aparecen haciendo la coreografía de la canción "Chale”, cuando momentos después "Ernestina del Mar" aprovecha la situación para jalar del cabello de la famosa y salir corriendo de la escena.

Mientras el video fue acompañado de la siguiente frase: "Una sacudita! Jajajajaajaajaja Por todo México".

Es de mencionar que la actriz y el conductor son amigos, así que la agresión fue tan solo un sketch para TikTok, sin embargo, eso no le restó emoción a los internautas, quienes mostraron emoción al ver el clip.

"Hiciste lo que todo México tiene ganas de hacer en esta vida", "Tuviste la oportunidad de vengar a un país entero y la desperdiciaste, te faltó fuerza y coraje", "Hoy conocí la envidia", "A nombre de todo México, Gracias", "No había visto un tiktok que me transmitiera tanta satisfacción", "Había unas escaleras y no las aprovechaste", "Gracias, cumpliste mi sueño", "La hubieras arrastrado por toda la casa", entre otros, fueron los comentarios que le dejaron en su TikTok al conductor.