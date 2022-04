"Quiero disfrutar lo que me gano": Nodal responde a críticas sobre sus exorbitantes lujos

El cantante, Christian Nodal, les respondió a los usuarios que lo han criticado, por sus excéntricos lujos, y de su decisión de irse a vivir a Los Ángeles.

Dure un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mamadas de que me quedo por presumir lujos ?.

Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea.

Es novedad?