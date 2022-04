¡Ya llegó! En este hotel se hospeda Marc Anthony para cantar esta noche en La Feria de Puebla

Marc Anthony ya se encuentra en la ciudad, preparándose para su presentación esta noche en la inauguración de la Feria de Puebla 2022; el cantante está hospedado en el Hotel Banyan Tree, ubicado junto a la iglesia de San Francisco frente al Boulevard 5 de Mayo.

Fue a través de redes, donde su novia la modelo paraguaya, Nadia Ferreria, subió una historia donde se observa que están desayunando en la terraza del Hotel Banyan Tree; en imágenes se aprecia a la iglesia de San Francisco y las campanas de la Catedral del Centro Histórico.

El cantante puertorriqueño, se encuentra hospedado en la suite más lujosa del Hotel Banyan Tree; la cadena de hoteles es considerada como una de las más lujosas de la ciudad por lo que Marc Anthony habría decidido hospedarse allí para estar más cerca del Centro Expositor.

Date Night last night with the best company. pic.twitter.com/qMaQhakUOD