Fans de Marc Anthony atiborran el Centro Expositor; se formaron desde las 6 de la mañana

Decenas de fans del cantante puertorriqueño Marc Antonio abarrotaron el centro Expositor tras anunciarse su presentación este 28 de abril en Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2022.

Los poblanos no se dejaron intimidar por las inclemencias del tiempo y con todo y sombrillas y chamarras hicieron fila desde la madrugada para tener un lugar cerca de su artista favorito.

Desde las 6 de la mañana, las filas de gente se podían ver desde lo lejos, siendo la más larga sobre el acceso de la avenida Ocote, junto a la Plaza de Toros “El Relicario”.

En entrevista, para Periódico Central, una fan del puertorriqueño, acompañada de su amiga, madrugó para tener acceso a la Feria y comprar su boleto.

Dijo que vale la pena, pues el intérprete es su artista favorito

“Me encanta Marc Anthony, nunca he asistido a uno de sus conciertos y no me lo quiero perder, por eso vine temprano".