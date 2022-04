¡Todo un galán! Andrés García revela con cuantas mujeres tuvo relaciones a lo largo de su vida

El actor mexicano, Andrés García, reveló que a lo largo de su vida tuvo más de 800 relaciones sexuales con diferentes mujeres, por lo que recomendó la gente hacer el amor y no la guerra para olvidarse de los problemas.

“Es una pregunta muy difícil. No podría ponerme a contarlas. No sé, pero sí les puedo decir que cuando era joven empecé a contar como a los 16 años, con cuántas mujeres me había acostado, y seguí contándolas hasta los 26 años”, aseveró Andrés García.