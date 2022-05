“La fama es un espejismo”: Christopher Uckermann le dice adiós al mundo de los espectáculos

El actor Christopher Uckermann anunció, a través de sus redes sociales que se retirará del mundo de los espectáculos pues decidió hacer un ‘alto’ en su vida pública, pues sus intereses profesionales ya no están puestos en la fama.

De acuerdo con las declaraciones del cantante, ahora sus objetivos de vida están dirigidos a contenidos cuya esencia sea más espiritual y enfocado a la colectividad.

“Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos, que es, la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño”, dijo el Uckermann.

El cantante comentó que el ‘espejismo’ de la fama no lo era todo, y confesó que desde niño había sido expuesto a los reflectores, por lo que llegó a un punto de reflexión sobre todo lo que había vivido en su camino.

“Para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo el entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente… pero ¿quién sabe lo que hace en este mundo?”, apuntó.

Uckermann concluyó que de acuerdo a su experiencia, la búsqueda de la fama nunca será suficiente: “La fama jamás te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar.”

“Me gusta mucho la espiritualidad. Creo que todos somos ‘maestros’, que todos tenemos algo que enseñar”, finalizó.

El actor y productor, es conocido por su participación en diversas telenovelas infantiles y juveniles de Televisa, como: El diario de Daniela, Amigos x Siempre y Rebelde.

También formó parte del elenco de Diablero, producción original de Netflix y emprendió proyectos independientes fuera de los reflectores.

Fuente: El Financiero