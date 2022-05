Saca los snacks; Eugenio Derbez lanza trailer de la última película que hizo Carmen Salinas (VIDEO)

Eugenio Derbez publicó el adelanto de su próxima película 'The Valet', pero lo que llamó la atención, es que se trata de la última cinta que grabó Carmen Salinas, quien falleció el pasado 9 de diciembre de 2021.

A través de sus redes sociales, el actor y productor anunció el lanzamiento de su nueva película, en la que representará a un valet parking en Estados Unidos, a quien un accidente le cambia la vida.

El actor de 60 años compartió créditos con Samara Weaving y con Carmen Salinas, quien interpretó a su mamá, una señora de avanzada edad, por lo que la actriz luce un look con el cabello lleno de canas.

'The Valet' producida por Eugenio Derbez

En la película Eugenio interpreta a “Antonio”, quien será víctima de los planes de Olivia (Samara) en este afán de demostrar que tiene una gran relación con un hombre que no tiene que ver con los medios, pero poco a poco irá conociendo su mundo y disfrutando de eso que no encuentra en la fama.

La película se estrenará el próximo 20 de mayo en por medio de la plataforma Hulu y Disney Plus en Estados Unidos, mientras que para México y América Latina se encontrará disponible en el catálogo Star Plus.

La última película de Carmen Salinas

Tras la muerte de Salinas a los 82 años, en diciembre del año pasado, Eugenio Derbez reveló que el último trabajo de la actriz en el cine lo había hecho con él en 'The Valet', y aunque había mostrado un poco del cambio de look de Carmelita, no había dado detalles de qué se trataba el filme, el cual grabó en Estados Unidos.

Con información de: El Heraldo