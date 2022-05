“Emilia, te amo, perdona a tu madre”: Natalia Téllez confiesa que pensó abandonar a su bebé y huir del país

Natalia Téllez, conductora en el programa ‘Netas Divinas’ confesó que tras un ataque de pánico pensó en abandonar a su hija con su esposo, y huir del país.

La conductora de 36 años se convirtió en madre el pasado 1 de febrero, sin embargo, nunca llegó a imaginar que la durante la primera noche sufriría por ser mamá. Ante ello, durante el programa de televisión decidió contar su anécdota de la ocasión cuando consideró abandonar a Emilia, su primera hija.

Natalia comentó que luego de dar a luz experimentó una serie de emociones que le llevaron a pensar que no podría con la responsabilidad de cuidarla.

Y en un arranque de desesperación, marcó al banco para consultar cuánto dinero tenía y así comprar un boleto e irse del país, dejando a Emilia con su esposo, Antonio.

Al respecto, sus compañeras de foro, Consuelo Duval y Paola Rojas, no contuvieron la risa y bromearon sobre la situación. Pero Duval aseguró que las mujeres se podrían llegar a identificar con la historia.

“Dije: ‘Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México y me alejo de las Netas, les dejo una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país. Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto (…) Yo no puedo hacer esto, lo siento, yo me voy a ir del país y Antonio va a criar a Emilia y todos me va a tener que disculpar. Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, yo intenté, pero hasta aquí llegué", finalizó su historia.