Galilea Montijo revela a que edad perdió su virginidad (VIDEO)

Galilea Montijo sorprendió a sus amigas de Netas Divinas, cuando reveló la edad que perdió su virginidad y su respuesta dejó a sus compañeras impactadas.

Aunque Galilea Montijo, no detalló quién fue la persona con la que perdió la virginidad, su respuesta sorprendió ya que confesó que fue a los 16 cuando perdió su inocencia.

Esta revelación se dio cuando la voz de Netas Divinas, pregunto si sus padres siempre le han creído todo lo que dice, por lo que confesó que en el tema de su virginidad su madre sospechaba algo.

“Siempre me creyó, la pobre de mi ma siempre me creyó no te preocupes mi virginidad fue hasta los 16 años”