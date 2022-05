Bad Bunny le dedica a Alejandro Sanz una canción en su reciente álbum: 'Un verano sin ti' (VIDEO)

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Bad Bunny enloqueció con su tema “Un verano sin ti”, pues menciona a Alejandro Sanz, quien supuestamente es inspiración de su lanzamiento.

De acuerdo con medios nacionales, fue en 2020, que Bad Bunny se confesó no solo fan de Shakira, sino también de Alejandro Sanz, cuando cantó “Te lo agradezco, pero no”, en una historia de Instagram.

Pero eso no le fue suficiente, ahora Bad Bunny nombró a Alejandro Sanz y su más grande éxito “Corazón partio” en la letra de su canción “Un Verano sin ti”.

“Un verano sin ti”; esto dice Bad Bunny a Alejandro Sanz en su canción

“No sé qué pasó, otro amor que de repente fracasó.

En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol.

Dime qué pasó, si fui yo quien falló, solo por ser yo, y no ser el hombre que te merecías. Yo quizá maduré, pero en otra vida.

Nadie estaba listo para una despedida, pa despedida”.

“Y ahora toca un verano sin ti, la estoy pasando bien, no te voy a mentir, pero a veces tu nombre no me deja dormir, pensando en todos los planes que hicimos, pero así fue el destino.

“ú sabes como soy bebé, yo casi no jangueo y ahora salgo todos los días para ver si te veo, aunque sea de lejitos, con la hookah y el perreo, mañana voy a terapia, hoy voy pal teteo”.

“Otro mensaje que escribo y no envío, pero por si acaso lo guardo en mis notas, Alejandro Sanz con el corazón parti’o y yo con el alma rota”.

“Tantos consejos de amor que ya he dado, pero parece que en mí no funcionan. Tal vez alguien ya te ha enamorado. Me duele no ser esa persona.

Ya no son mis chistes los que te dan gracia, ya no soy la razón de tu sonrisa, ya no hay más reguero dentro de la casa ni atardecer en Ibiza,

¿A dónde habrá ido aquella mirada, que sin palabras todo me decía?

Te juro que no me imaginaba lo que se sentía ni como sería”.

A siete horas del lanzamiento de “Un verano sin ti”, esta canción de Bad Bunny tiene más de un millón de vistas y ha causado revuelo en redes sociales.

