¡OMG! Omar Chaparro revela que jamás trabajaría con Horacio Villalobos y Kristoff

El actor y comediante Omar Chaparro, reveló en el programa Pinky Promise Tv, que por ningún motivo trabajaría con el conductor Horacio Villalobos y el actor Kristoff Raczynski, pues son personas que sólo se dedican a señalar y criticar el trabajo de los demás.



En el canal de YouTube que conduce la ex jeans, Karla Díaz, el comediante contestó a la pregunta ¿con quién del medio artístico, jamás volverías a trabajar y por qué?, pregunta que contestó con mucha naturalidad y sin pelos en la lengua.



Comentó que hace tiempo lo invitaron a un programa donde Villalobos y Kristoff iban a estar presentes, sin embargo, Omar rechazó la invitación.





“Están enojados con la vida y con ellos mismo, y les deseó que les vaya bien” expresó.





Chaparro, aseguró que sí ha trabajado con personas con las que no ha tenido mucha química, y que gracias a ello a evolucionando como artista, por lo que no se cierra a convivir o a trabajar con alguien, pues es parte de su trabajo, sin embargo; en ese momento de su carrera no trabajaría con los dichos famosos.