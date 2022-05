‘Es un actor bastante mediocre’: Kritoff Raczynski le reponde a Omar Chaparro

Luego del comentario del actor, Omar Chaparro, hacia Kristoff Raczynski, el crítico señaló que es un actor bastante mediocre, y aclaró que no lo critica ni a él ni a su persona, sino a su trabajo.

querido @OMARCHAPARRO una aclaración ? yo no hablo MAL de ti , ni te CRITICO a ti , hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre por cierto ? lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar.