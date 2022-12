¡Eso no se hace! Omar Chaparro revela que le fue infiel a su esposa (VIDEO)

El actor Omar Chaparro, quien lleva casado con Lucía Ruiz, mejor conocida como ‘la mojarrita’, más de veinte años, reveló que en una de sus crisis matrimoniales le fue infiel.

Durante una entrevista con Isabel Lascurain, Charro mencionó que ello fue un error que le permitió darse cuenta del ‘regalo que tiene con su matrimonio’.

Sí, me equivoqué (fue infiel), pero cuando trasciendes, cuando conoces la sombra de tu pareja y cuando estás en una relación que está empezando, pues estás enamorada o idealizando el amor. Yo todavía no conozco a mi mujer y es fascinante, uno no deja de cambiar, pero cuando conoces la sombra del otro, cuando le enseñas la sombra al otro y a pesar de eso lo tomas de la mano y le dices: ‘te amo y vamos juntos’.

Yo no soy el mismo Omar de hace unos años cuando me equivoqué y ella es otra Lucía, por eso es más fácil. Yo me enamoro de ella todos los días y cada año es un ser humano distinto”.

La ‘mojarrita’ no fue quien descubrió la infidelidad, sino que en alguna ocasión se presentó una oportunidad para que Chaparro lo admitiera.

A mí no me cacharon, se presentó la oportunidad, había una bandera amarilla y dije: ‘sí, me equivoqué’. Fue muy duro, no sé si para mí o para ella. Ahora yo sé muy bien lo que tengo, soy muy consciente el regalo que tengo con mi matrimonio, pero también sé muy bien qué se necesita para volverlo a quebrar”.

Finalmente, Omar Chaparro comentó que aprendió una gran lección y valora que su pareja lo haya perdonado.

Para los dos es muy doloroso y es más común de lo que creemos. Todo el mundo le saca la vuelta al tema, pero la infidelidad siempre está latente. Es muy doloroso para el que le ponen el cuerno como para el que se equivoca, hay mucho que aprender y se vale enderezar el camino y es muy bonito cuando pasas el dolor, vas a terapia y es una lección, te reconozco que eres humano, te puedes equivocar y puedes reivindicarte y enderezar el camino. Llega el regalo cuando eso sucede, cuando hay comunicación, perdón genuino y se fortalece la relación, en mi caso”.

Con información de Excelsior