FOTOS: Silvia Pinal y López Tarso, las estrellas de la Época de Oro que se niegan a apagarse

A pesar de su avanzada edad, algunas estrellas de la época de oro del cine y la televisión mexicana se rehúsan a apagarse.

De acuerdo con una recopilación de CAMBIO, estos son los famosos que superan los 90 años edad y aún están presentes en los escenarios.

Ignacio López Tarso tiene 97 años y siempre ha dicho anhela llegar a los 110 años trabajando, por eso, para el protagonista de “Macario” la pandemia representó un duro golpe y un periodo de incertidumbre pues podía morir a causa del virus, o de no poder actuar.

“Me falta continuar haciendo teatro. Si no, me voy a morir pronto”, dijo el año pasado a Ventanando.

López Tarso, con una trayectoria de 74 años, había pasado más de dos años sin pisar un escenario; sin embargo, ya con su vacuna anti Covid y con toda la actitud el actor volvió a hacer lo que le apasiona.

Su última aparición en televisión fue en el año 2019, en el programa “Médicos, línea de vida”, pero este año regresa a la pantalla con una participación en la temporada 13 de “Vecinos”, donde interpreta al papá de Lorena, interpretada por Ana Bertha Espín.

Enriqueta Margarita Lavat Bayona tiene 93 años y este 2022 celebra 80 años de carrera artística.

Doña Queta es actriz de doblaje, teatro, televisión y cine; de hecho, debutó en la pantalla grande en 1942, en la cinta ‘Así se quiere en Jalisco’ al lado del inolvidable Jorge Negrete.

Sin embargo Queta, con más de 160 películas en su historia, no piensa en el retiro e incluso encontró la opción perfecta para mantenerse ocupada: TikTok.

“A mi edad salgo muy cansada de trabajar, pero a la vez muy contenta; esa misma satisfacción es la que me levanta y me da fuerza para continuar. Eso del retiro no va conmigo, todavía tengo mucha energía”, explicó la primera actriz a la revista TVyNovelas.

Lavat es una ferviente usuaria de TikTok, plataforma donde tiene más de 700 mil seguidores en su cuenta, en la que comparte recuerdos, recetas de cocina, tips de tejido y reflexiones sobre la vida.

Este año cumplirá 94 y gracias al programa “Como dice el dicho”, que se transmite desde 2011, es el histrión nonagenario con mayor presencia en la televisión.

Ni el encierro por la pandemia lo mantuvo inmóvil pues grabó varios episodios del programa unitario por medio de Zoom y aprovechó para escribir “Te invito a mi camerino”, autobiografía que espera publicar este año para celebrar sus 76 años de actividad artística.

“Esto (la actuación) es parte muy importante de mi vida. Es una fortuna que en los últimos 30 o 40 años no he buscado trabajo, todo me lo han ofrecido y eso, es una fortuna”, dijo a De primera mano al sentenciar que no ha pensado en el retiro.