¡Tiro en la Casa de los Famosos! Niurka amenaza a Laura Bozzo (VIDEO)

Niurka y Laura Bozzo se han robado los reflectores en la Casa de los Famosos, ambas se han enfrascado en constantes dimes y diretes en apenas unos días.

En una nueva confrontación, Niurka Marcos estalló contra Laura Bozzo, a la que amenazó por la forma en la que la peruana se ha expresado de ella en los últimos días.

Como era de esperarse, Laura Bozzo no se quedó callada y respondió a la cubana:

De inmediato la cubana explotó hasta el punto que soltó un manotazo en la mesa donde estaban los famosos y replicó:

“Tú a mí no me conoces, no tienes ni pu** idea de quién es Niurka Marcos… Y te aseguro que no me quieres conocer”