Laura Bozzo a lo Verónica Castro; la hacen comidilla en redes por exceso de filtros

Laura Bozzo compartió con sus fans una fotografía en la que intentó verse bonita, pero la reacción de éstos no fue lo que esperaba, pues recibió decenas de críticas.

A través de sus redes, Laura Bozzo, de 70 años de edad, compartió una pequeña sesión de fotos donde promocionó su incorporación al programa La Mesa Caliente.

Para tan importante publicación le apostó a un pantalón negro con estampado, el cual combinó con un suéter rosa y unas botas del mismo color, se maquilló y hasta se hizo ondas en el cabello.

Su look era bastante bueno hasta que, al publicar sus fotos, a la veterana conductora de televisión se le ocurrió ponerle un filtro.

Por supuesto, tras verla al natural en La Casa de los Famosos 2, el reality de Telemundo que coronó a Ivonne Montero, de 48 años de edad, fans de Laura Bozzo notaron el exceso de filtros.

Las críticas y la burla no se hicieron esperar: “Te amo así con tus 1000 filtros”, “Se llega a perder y no la encuentran con esas fotos”, “Hermosa aunque sea photoshop”, “Tienes más filtros que una piscina olímpica”, “Y la de La Casa de los Famosos, ¿dónde está?”,

“Y los niños de África tomando agua sucia porque Laura se llevó todos los filtros, no hay derecho”, “Tienes más filtros que una empresa de agua potable”, “Face app..¿Había necesidad de tanto?”, se lee entre comentarios.

Mientras que el público se burla del intento de Laura Bozzo por lucir bella y joven, ésta disfruta estar de regreso en la televisión.

Laura Bozzo se ha unido al programa “La mesa caliente” de Telemundo, donde estará colaborando dos veces a la semana.

“Prepárense porque ustedes ya me conocen, no me callo nada, le duela a quien le duela, soy neta y digo las cosas por su nombre”, advirtió en redes sociales.