¡No da paso sin huarache! Verónica Castro contrata a abogados que encarcelaron a YosStop

La actriz Verónica Castro tras ser señala da de haber acosado a algunas de sus admiradoras menores de edad, en medio de la polémica, la actriz decidió llevar el asunto a términos legales.

En redes sociales, la firma de abogados Schütte y Delsol Gojon anunció que sus servicios fueron contratados por la actriz, cabe recordar que este equipo representó a Ainara Suárez, la joven que acusó a la youtuber YosStop por posesión de pornografía infantil.

En el texto difundido por el equipo de abogados se pudo leer que la actriz de telenovelas habría sido víctima de daño moral, violencia digital y mediática.

La controversia en la que se vio envuelta la querida conductora de programas de televisión comenzó el 3 de octubre, fueron los presentadores Jorge Carbajal y Felipe Cruz El Filip quienes señalaron a Verónica Castro por supuestamente invitar a jóvenes a su casa en Acapulco y hablar con ellas de temas de índole sexual, siendo que ellas tenían menos de 18 años. La difusión de esta información comenzó a través del canal de YouTube En Shock.

Después, una de las supuestas agraviadas rompió el silencio y los padres del grupo de jóvenes aclararon que en todo momento hubo consentimiento sobre las conversaciones que tenían en videollamadas.

Al respecto, se pudo leer lo siguiente en el comunicado del equipo de abogados Schütte y Delsol Gojon:

En el comunicado, la firma de abogados explicó que había una posibilidad de que la adolescente que acusó a Verónica Castro hubiera sido manipulada por “oscuros intereses”. “Esperamos que la adolescente que realizó amenazas contra otras menores de edad y que seguramente fue manipulada por dichos intereses ajenos, dé a conocer la verdad detrás de estos hechos en el momento procesal oportuno.”, se pudo leer también.

En su cuenta de Twitter, Verónica Castro compartió el mismo mensaje. La firma de abogados destacó que el error más grande de la artista habría sido “pecar de ingenuidad al confiar en que no habría dentro de este grupo de seguidoras que le expresaban afecto y admiración, ninguna agenda oculta para hacerle daño”, pues ella siempre ha tenido abiertos sus canales para tener contacto con el público.

Después de que La Vero anunciara su retiro temporal de Twitter hasta que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo pidieran disculpas, el comunicador que dio difusión a las acusasiones por supuesto acoso se negó a pedir perdón.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante si ofreció disculpas a Verónica Castro. “En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde”, dijo.