¡Me agarró la pompa! Revela Verónica Castro que Julio Iglesias la toqueteó en una premiación

Durante esta semana, en el programa Ventaneando ha sacado fragmentos de una entrevista muy personal que tuvo Pati Chapoy, con Verónica Castro.

Lo que sorprendió a muchos es que en el episodio de este jueves la mamá de Cristian Castro reveló un momento muy bochornoso que vivió con Julio Iglesias, cuando el español la tocó indebidamente en una entrega de premios.

La actriz señaló que en esa celebración “había artistas de mucho nombre. También estaba Julio Iglesias, que quedo atrasito de mí”.

Verónica le reclamó por esta acción, pero el cantante respondió: “No me dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues vengo y te la agarro en el escenario”.

Luego, la actriz contó que antes de hacerle una entrevista al cantante español, dudó en llevarla a cabo porque “se porta muy mal y hace cosas que luego yo no sé cómo salir de ellas”.

“Bueno, ahí voy: estamos haciendo la entrevista, estamos hablando de su vida y sus cosas, de que llegó a México, y de repente dice:

‘Yo siempre he tenido ganas de darte un beso y de abrazarte, pero nunca me has dejado’. Se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso”, relató. “Yo a la cámara, casi en vivo y en todo color, digo: ‘Corte’, como diciendo: ‘Corta la cámara porque te voy a dar un chig…’”, añadió.