Ella es Belinda Schüll, productora musical, amante de la moda y mamá de Belinda

Belinda Schüll Moreno, es la madre de Belinda, quien ha apoyado la carrera artística de su hija desde que era una niña, pero a raíz de la más reciente polémica con Christian Nodal, fans de Belinda y del cantante se han cuestionado quien es ella y a que se dedica.

De acuerpo con ‘El Financiero’ la mamá de Belinda ha ganado notoriedad en Instagram, en donde cuenta con 205 mil seguidores.

En esta cuenta comparte sus momentos en familia, además de viajes y su gusto por la moda, es de ascendencia francesa y española ya que es hija del torero francés Pierre Schüll y la española Juana Moreno.

Además de Belinda, es madre de Ignacio Peregrín, a quien le dieron la bienvenida cuatro años después que su primogénita junto a su esposo Ignacio Peregrín Gutiérrez.

A pocos años del nacimiento de su hija, la pareja decidió mudarse a México para expandir su negocio. Es ahí donde la apoyó incondicionalmente tras su incursión en la telenovela Amigos por Siempre.

Su trabajo va de la mano con la carrera de Belinda, ya que lleva todos sus compromisos laborales, al igual que lo hace con la agenda de otros artistas como parte del CEO de Joy Music Entertainment, en donde tiene la oportunidad de ser una plataforma para nuevos talentos.

Recientemente Nodal filtró una conversación con su ex prometida, donde recrimina a la familia de la también actriz que vivan a costa de su trabajo y revela la principal razón detrás de su rompimiento.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió.