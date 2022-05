Maquillista revela que mamá de Belinda es una controladora con la cantante (VIDEO)

Tras toda la polémica que han desatado los ex prometidos Christian Nodal y Belinda, algunos fans y haters se han dado a la tarea de revivir cómo una maquillista que trabajó con Belinda ve a la madre de la famosa.

A través de Tik Tok, la maquillista confesó que presuntamente la mamá de la cantante la controla en todos los aspectos de su vida.

GaboPhotoBox fue contratada en la presentación de la colección de Belinda para arreglar a las modelos en el desfile.

Narró que aunque ella pensaba Belinda era quien tomaba todas las decisiones, es su mamá quien se encargaba de aprobar o rechazar todo.

En este sentido, la joven explicó que el equipo de trabajo se alarmó cuando la mamá de Belinda había llegado al evento:

Incluso, según su testimonio, la mamá de Belinda se encargó de hacer correcciones. Recordó que en esa ocasión hizo que corrigieran el maquillaje de varias modelos:

“Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra ‘mamá Beli’ y se sintió así como el silencio. La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de ‘ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso’... yo me imaginaba que Belinda iba a llegar a hacer eso y no, fue su mamá”, concluyó la maquillista.