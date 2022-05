Al estilo Johnny Depp y Amber Heard;  Mhoni Vidente predice que Nodal demandará a Belinda (VIDEO)

Luego de que el cantante Christian Nodal compartió unas capturas de su conversación con Belinda, donde confirmó el motivo de su separación, esto ha sido el comienzo de una posible venganza indicó Mhoni Vidente.

A la vidente indicó que el cantante de regional mexicano comenzará una demanda contra la familia de Belinda y le pedirá a la también cantante que le regrese el anillo de compromiso, valorado en más de tres millones de dólares.

“Nodal saca a relucir un screenshot en donde le contesta que en 20 años los padres de Belinda le andan exprimiendo la vida a Belinda. Ahí te das cuenta que Nodal no se aguantó, esto no va a acabar aquí y va a haber una demanda de Nodal contra la familia de Belinda por un dinero que le deben, como un millón de dólares, aparte del anillo que no se lo regresó", aseguró Mhoni.