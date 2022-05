Eugenio Derbez confirma que Televisa lo vetó por estar en contra del Tren Maya (VIDEO)

El actor mexicano, Eugenio Derbez, reveló que la empresa Televisa para la que trabajó por muchos años lo tiene vetado debido a que se manifestó en contra de la construcción del Tren Maya ya que generará un daño ambiental en la zona donde pasará.

Fue a través de una entrevista radiofónica con Javier Poza, donde el actor de “CODA” aseguró que se dio cuenta de que se encontraba vetado por Televisa, durante la premiación de los premios Oscar ya que periodistas de la empresa de Emilio Azcárraga le cancelaron entrevistas.



"De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas", aseveró Eugenio Derbez.



Eugenio Derbez mencionó, que inclusive algunos de los periodistas de Televisa le aseguraron, que por indicaciones de altos directivos de la empresa, se les tenía prohibido realizarle entrevistas al actor, sin embargo, aseguró que hay otros medios como TV Azteca que incluso quieren homenajearlo.



"(Entonces) mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y dije, no, ya mejor no. Bendito sea Dios hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas, que uno puede visitar. Ahora me están invitando a TV Azteca para hacerme un homenaje", dijo el protagonista de “Como ser un Latín Lover”.



En ese sentido, Eugenio Derbez concluyó, diciendo que a pesar de que no trabaja para Televisa si lo hace para Univisión en la plataforma VIX, por lo que no entiende porque está vetado en una y no en otra ya que ambas televisoras son socias comerciales.



"Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el tren maya", concluyó el actor de “CODA”.



Con información del Universal