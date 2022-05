Derbez contraataca y responde a Emilio Azcárraga: “Mejor Pati Chapoy me recibió en su programa”

El actor mexicano, Eugenio Derbez, respondió los comentarios de Emilio Azcarraga quien aseguró que nunca hubo ningún veto en contra del protagonista de “La Familia P, Luche”, pues señaló que las puertas de la empresa siempre han estado abiertas para el histrión.

1/9 Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú “pregúúúntame” a mí, caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? “¡Ya nos exhibiste!!!!” ¿Por qué no eres un directivo normal?"

Fue a través de la cuenta de Twitter, donde Eugenio Derbez hizo un hilo contestándole a Emilio Azcárraga y narrándole como mejor otros medios televisivos se acercaron a entrevistarlo, que la empresa para la cual trabajó por muchos años.

“6/9 Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que SÍ VINIERON a cubrir el estreno de mi película The Valet, que a partir de hoy ya está disponible en Star+, ¡no te la pierdas! ¡Óigame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!”., dijo Eugenio Derbez.