Fans exigen el regreso de Johnny Depp a Piratas del Caribe

Los fans de Johnny Depp están “más que emocionados” luego de victoria judicial de su ídolo contra Amber Heard, tanto que han impulsado un movimiento para el regreso del actor a la saga de Piratas del Caribe.

Los seguidores de Deep exigieron que Disney vuelva a contar con él para la sexta entrega de la franquicia de Piratas del Caribe, a pesar de que el artista ya ha declarado que no tiene intención de volver.

A pesar de que la saga tiene pensando expandirse tanto con una sexta entrega, que será una secuela directa de 'La venganza de Salazar', como con un spin-off protagonizado por Margot Robbie, los fans consideran que Jack Sparrow se merece una segunda oportunidad o una despedida digna.

De ahí, que sean muchos los fans en redes que, dado que Heard ha perdido el juicio por difamación, pidan que el actor vuelva a la franquicia, a pesar de, como bien se ha recalcado anteriormente, haber declarado no estar interesado en regresar.

If anything Johnny Depp, deserves an apology from WB & Disney. #JusticeForJohnnyDepp