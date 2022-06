Nodal nos tima: sólo saca un cachito de la canción vs J Balvin

Christian Nodal y J Balvin fueron tendencia desde hace unos días en redes sociales luego de protagonizar una pelea que surgió tras una broma en donde el colombiano comparaba su look con el intérprete de “Botella tras Botella”.

Sin embargo, Nodal dejo en incertidumbre a sus fanáticos que esperaban con emoción la canción que prometió, ya que aseguró en la canción estaría a las 3:00 de la mañana (5:00 am hora CDMX), horario de Hermosillo, Sonora ciudad en la que se encuentra actualmente, pero después corroboró la información y dijo que sería a las 12:00 de mediodía.

Tras el paso de las horas, fanáticos se reunieron en los perfiles oficiales de los cantantes, pero no había señales del nuevo material.

Fue hasta la tarde de este viernes, que Christian Nodal compartió con "El Capi" Pérez su tema contra J Balvin, así lo informó el conductor de "Venga la Alegría" en sus redes.

Sin dar detalles, "El Capi" felicitó a Nodal por la esperada rola que la gente "no ve venir"; se dijo sorprendido y agradecido luego de que Nodal se pusiera en contacto con él

Pues totalmente real, raza, en ese momento me hizo una videollamada y me acaba de mostrar en exclusiva la rola que acaba de escribir, no es nada como se lo imaginan, no lo ven venir, tiene barras machín Christian Nodal, es un pinche genio, máximo respeto, qué emoción", expresó.

Fuente: El Heraldo