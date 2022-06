¿Ya la escuchaste? Nodal se lanza con todo vs J Balvin con la canción “Girasol”

Christian Nodal atrasó un par de días su nueva canción, para estrenarla y dedicarla al reggaetonero J Balvin, luego de protagonizar una “pelea” en historias de Instagram. Todo comenzó a raíz de que el colombiano se burló de la nueva apariencia de Nodal.

Girasol, un tema de más de 5 minutos, realizó una tiradera a Balvin, con un estilo de rock, muy diferente a su género de música regional.

“Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, dicen las primeras estrofas de la canción.