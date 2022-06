J Balvin también se disculpa con Nodal: estaba pasando por un mal momento (VIDEO)

Luego de que Christian Nodal y J Balvin tuvieran un conflicto por el cambio de look en donde se veían idénticos, ambos cantantes se disculparon.

La canción “Girasol”, que le dedicó a J Balvin, se arrepintió y pidió disculpas, que fueron recibidas por el colombiano:

“Paz (…) yo no soy nadie para juzgar a quien y no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré”.

El cantante, Christian Nodal se arrepintió del lanzamiento de “Girasol”, en donde ataca a Balvin, como respuesta a las insinuaciones del colombiano con respecto a que Nodal se había inspirado en él para cortar y teñirse el cabello.

Además, el sinaloense no perdió la oportunidad de arremeter en contra de Balvin y el videoclip de “Perra”, donde se pueden ver a dos mujeres en amarrados por correas.

Sin embargo, el cantante de regional mexicano que, en esta ocasión optó por interpretar otro género, se dijo arrepentido de hacer pública la canción, pero que no podía detener su lanzamiento:

"Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir", reconoció y aseguró que si bien, las diferencias con Balvin inspiraron el tema, no es un ataque directo al combiano, sino una búsqueda por visibilizar la inconsciencia que hay en el mundo.