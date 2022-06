Revelan los precios y cartelera del Corona Capital 2022; aquí todos los detalles del festival

El Corona Capital presentó su tan esperado cartel con artistas que le volaron la cabeza a los fanáticos, puesto que, se presentarán grandes bandas el próximo 18, 19 y 20 de noviembre en el autódromo Hermanos Serdán.

Los artistas que se presentarán serán , My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Paramore, Liam Gallagher, Brian Wilson, Miley Cyrus, Lil Nas X, Two Door Cinema Club, Foals Run The Jewels, Phoebe Bridgers, IDLES, Marina y Jamie XX son solo algunos de los actos que encabezan esta edición.

Se presume que el costo de los boleto será el siguiente:

Abonos

General



Fase 1 – $3900



Fase 2 – $4600



Fase 3 – $5300



Fase 4 – $6100



Comfort



Fase 1 – $5000



Fase 2 – $5800



Fase 3 – $6600



Plus



Fase 1 – $6000



Fase 2 – $7000



Fase 3 – $8000



Individual

General



Fase 2 -$2000



Fase 3 -$2300



Fase 4 -$2700



Comfort



Fase 2 -$2500



Fase 3 -$2900



Fase 4 -$3500



Plus