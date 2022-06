Natanael Cano ya no se tomará fotos con sus fans: “Me quitan mi tiempo libre”

Natanael Cano nuevamente creó polémica al compartir una serie de mensajes en redes sociales, en el que pidió a sus fans que si lo llegan a ver en la calle no le pidan fotos porque no lo va a hacer, además de que le quitan parte de su poco tiempo libre.

Las declaraciones sorprendieron y molestaron a sus seguidores, quienes criticaron al cantante de corridos tumbados, pues aseguraron que se le ha subido la fama. Pero Natanael consideró que es un tema que no debe tomarse a la ligera.

"Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto 'Que no las doy' no por mamón. Me quitaron el poquito tiempo libre que tengo como ser humanos (sic) fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra ves. HAHAHA no funciona así, bebes perdon", se lee en un primer mensaje publicado en sus InstaStories.

"En un concierto corran abrazarme (sic) y bésenme POR QUé ESE SI ES MI TRABAJO En el escenario", agregó; "De parte del único Niño millonario del género. Todos tienes a su papi allá. Me pelan la ver**a todos. Arriba la bandera CT NO HAY MÁS. El disco se va llamar (sic) DIVIDIERON BANDÓN, AHORA ACEPTEN LAS CONSECUENCIAS", remató el cantante.