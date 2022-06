Se prepara para regresar; Will Smith trabaja en la secuela de ‘Soy Leyenda’, tras pleitazo con Chris Rock

Luego de la polémica que desató Will Smith en los premios Oscar, por dar tremenda bofetada al comediante Chris Rock, tras una broma sobre la enfermedad de Jada Pinkett, el actor pretende volver a la pantalla grande.

De acuerdo con medios internacionales aseguran que el actor decidió entrar a un retiro para superar las consecuencias que sufrió, y mientras tanto trabaja en un nuevo guion, de la secuela de la película Soy Leyenda.

“El concepto aún debe ser firmado por Warner Brothers, pero no ha habido indicios de que Will esté fuera del proyecto. Obviamente, él es el productor de la película y su productora está a cargo mientras continúa el desarrollo. Will está en terapia y se está tomando un tiempo lejos del centro de atención", aseguró una fuente al diario The Sun.