VIDEO: “Chin… a su madre”, así Eduardo Yáñez desmiente tener Parkinson

Eduardo Yáñez salió a desmentir algunos rumores que se dieron a conocer en una revista de espectáculos, donde mencionaron que el actor sufre Parkinson.

Al respecto, decidió compartir un video en el que menciona que no padece de dicha enfermedad como lo aseguró la nota, además de que seguramente se trata de algo que le desean.

“lo que les quiero decir aquí con mi compañero y todos los que me rodean, ‘que yo no esto enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren, yo creo que el que saca una nota de esta naturaleza es porque te desea lo peor, así que mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que chin... a su madre”.

“Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos”, finalizó.