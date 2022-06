Pati Chapoy quiere que Alex Lora se muera "frente a las cámaras de Ventaneando" (VIDEO)

En una reciente entrevista en el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ con Alex Lora, comentó que trabajará hasta el último día de su vida, por lo que le gustaría morir en el escenario.

La conductora, Pati Chapoy, quien aseguró es fan del trabajo de Lora, le comentó que si se muere sea frente a las cámaras de su programa.



“Espero que frente a las cámaras de Ventaneando, eh”, mencionó Pati.



Aunque se trató de un comentario que estaría aludiendo más a la admiración y cariño que tiene hacia el cantante, fue catalogado como algo ‘sádico’.

Es importante mencionar que Alex Lora es un cantante de rock en español y fundador de la banda El Tri.

Su grupo se llamaba antes Three Souls in My Mind, dedicándose a cantar música en inglés, poco tiempo después, optaron por cantar en español, sin embargo, no fue muy bien recibido por lo irreverentes de sus letras.

Información obtenida de: SDP Noticias