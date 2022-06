¡Otra hater de Bad Bunny! es vulgar y corriente: dice Maribel Guardia

La famosa, Maribel Guardia, expresó que no le gustan las canciones del cantante y rapero, Bad Bunny, debido a que sus canciones son muy sexuales.

Durante una entrevista en el programa ‘Hoy’, dijo que Bad Bunny tiene una forma negativa de referirse a la sexualidad, que lo vuelve vulgar.

La artista Maribel Guardia expresó su desagrado por las canciones de Bad Bunny, aun siendo uno de los artistas actualmente más exitosos.



“Yo sé que este hombre es el número 1 del mundo, pero hay artistas que a uno no le encantan, pero no es por eso, porque yo no conozco toda su música, pero sí conozco algunas que son muy burdas, que hablan, no sé, aparte siempre como utilizando a la mujer de manera sexual, no sé, no me gusta”, dijo Maribel Guardia



Posteriormente, la cantante confesó que no le agrada ver a los niños disfrutando de este tipo de melodías.



“Luego yo veo a niños de 4 años bailando una canción que dice unas vulgaridades que no me gusta, la verdad no me parece correcto ni que lo tengan que estar oyendo, ni que vean el sexo de una manera tan procaz y vulgar”.





“Creo que hay otras maneras de hablar del sexo de una manera elegante y bonita que igual te incita, pues todos tenemos una vida sexual, pero no siendo tan burdo y tan corriente, es lo único, yo sé que el señor es un tipazo y le vale madr& mi comentario”, dijo la actriz.



Finalmente, Maribel Guardia manifestó que ella no permitiría que su nieto escuche este tipo de canciones, aunque con una sonrisa confesó que probablemente esta medida no servirá de nada para que el pequeño no las oiga. “No, yo no, pero él seguro que la va a oír”, declaró.