Humillan a Paulina Rubio en Costa Rica: regala entradas y muy poquitos van a su concierto (VIDEO)

Aunque durante la marcha del Orgullo LGBTTTI se regalaron entradas para el concierto en el Estadio Nacional de Costa Rica, estuvo prácticamente vacío pese a que durante la Marcha de Orgullo se regalaron los boletos para verla.

Así luce el concierto de Paulina Rubio a 25 minutos de comenzar, en el estadio nacional de Costa Rica (yo entré porque me la regalaron)

Personas que asistieron al evento destacaron que el show tenía una hora de retraso y que su duración solo fue de 45 minutos, lo cual, molestó a los asistentes; aun así, Paulina Rubio dio todo de sí para que su público disfrutara del espectáculo.

A través de videos se ve que casi no hay asistentes en el concierto de 'La Chica Dorada' destacó que ella se lució con todo y que no llenó el recinto.

Algunos usuarios aseguraron que eso pasaba cuando los artistas querían aprovecharse del PRIDE para ganar dinero y que al final "le salió el tiro por la culata", ya que ni logró juntar dinero ni darse a conocer con el público.

Esto en referencia a que al final, las entradas para su concierto fueron regaladas durante la Marcha de Orgullo LGBTTTI+, según aseguraron diversos ciudadanos de Costa Rica.

Como diría #lolacortez es #PaulinaRubio no hay algo más fácil que Paulina rubio, pues como lo ven, no llevo, ni llego gente, ni regalando los boletos en #costarica entro tarde (45 min) se le pago 500 mil dólares y de producción 200 mil dólares, ya está doña no vende, ENTIENDAN