Papi Kunno casi se da el golpazo de su vida (VIDEO)

El influencer y modelo, Kunno, estuvo a punto de hacer el ridículo de su vida al casi tropezarse cuando caminaba en un desfile al que fue invitado.

Fue a través de redes sociales, donde se viralizó el video en el que casi cae el influencer, en imágenes se observa como Kunno va caminando con tacones, sin embargo, dio un mal paso y estuvo cerca de darse un golpazo.

Afortunadamente el influencer puro enderezar su paso, y evitó darse el golpe de su vida, por lo que aprovechó este incidente para subir el video a su cuenta de Instagram en donde bromeó con su “casi caída”.

“Pues no me tome fotos pero aquí les dejo mi video que está dando vueltas por todas las páginas de chismes y memes del día de ayer??✨ (Me quisieron sabotear pero se dominar muy bien el tacón ?”, aseveró Kunno en su cuenta de Instagram.