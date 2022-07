¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se separan? Esto es lo que sabemos

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo pensarían separarse un tiempo para evaluar y determinar si siguen juntos.

La relación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estaría en un nuevo punto decisivo, que intentarían enfrentar a la distancia para determinar cuál será su futuro, según Chisme No Like.

En el programa, Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like, dijo que según fuentes cercanas a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, su matrimonio nuevamente pende de un hilo:

“Eugenio y Alessandra han tenido una nueva crisis, pero en esta ocasión ellos mismos han platicado lo siguiente..: En esta ocasión no están peleando como solían pelear... no es que estén hablando de divorcio, pero esto es real y nos da muchísima pena... ellos ya platicaron la posibilidad... no de divorciarse... de separarse, darse un tiempo para que puedan evaluar desde lejos esta relación”