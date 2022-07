"Tu música me salvó la vida" el conmovedor mensaje de un fan que sufrió accidente cerebral a Nodal (VIDEO)

Un fan de origen chileno sorprendió a Christian Nodal, al asegurarle que su música fue pieza importante en su recuperación para un problema grave de salud que tuvo.

Fue durante un concierto que el joven llamado Alvin Gallardo contó que tuvo un problema grave de salud y Nodal fue pieza fundamental para su recuperación.

"Tu música me salvó la vida, hace dos años tuve un accidente cerebral y tu música me hizo salir adelante; tu música me hizo volver a cantar, levantarme", expresó Alvin frente a Christian, quien lo escuchó con atención y luego le dio un abrazo.