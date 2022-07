Fernando del Solar fue cremado con el último regalo que le dieron sus hijos

A más de una semana del fallecimiento de Fernando del Solar, su exesposa Ingrid Coronado, comentó que ella y sus dos hijos han comenzado a ver a una tanatóloga para que los ayude y oriente en su proceso del duelo que atraviesan.

Ingrid, comentó que la especialista les aconsejó que sus hijos escribieran una carta a su padre en el que le expresaran su amor y lo agradecidos que estaban del tiempo que pudieron pasar juntos. Ante tal motivo, Coronado pidió que cremaran los restos del Solar con las cartas que ellos escribieron.

Asimismo, reconoció que no ha sido fácil para ella y sus hijos asimilar la muerte de Fernando, a pesar de que su historia de amor no terminó bien, pero a pesar de ello, ha tratado de tener fortaleza para estar pendiente de sus hijos.

“Quiero acompañar a mis hijos, pero también estoy viviendo un proceso personal. Uno pensaría que cuando hay una pérdida de este tamaño, uno entra directamente en la tristeza, por ejemplo, pero lo he visto conmigo y primero hay muchísimo enojo, incluso te puedes sentir culpable de enojarte con una persona que ya ni siquiera está aquí”, confesó.

“De pronto mis hijos tienen estas explosiones de enojo y mi trabajo es acompañarlos en esos procesos y no intentar que cambien, no intentar que no les duela, no intentar que no estén enojados”, finalizó.