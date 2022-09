Un accidente sospechoso: Usuarios aseguran que Eugenio Derbez miente

Eugenio Derbez habló este fin de semana sobre el accidente que sufrió mientras jugaba en realidad virtual, lo que le provocó una lesión que afectó de gran manera su hombro.

Sin embargo, los usuarios de redes, principalmente en TikTok no quedaron satisfechos con su explicación del accidente ya que no creen en su versión sobre como ocurrió su lesión que le provocó ingresar a los quirófanos.

De acuerdo a los comentarios de los usuarios, les parece sospechoso que Derbez diera tantas explicaciones sobre lo que le pasó, incluso, algunos aseguran que el actor estuvo involucrado en choque, donde presuntamente, murió una persona.

“Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra, ¿no?”, “Si estaba con su hijo, ¿por qué no lo detuvo?”, “Pues yo lo veo muy bien para estar dormido por 2 semanas, no le creo absolutamente nada”