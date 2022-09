Arath de la Torre expondrá a sus haters que lo llaman ‘imbécil’ (VIDEO)

Arath de la Torre cansado de ser llamado imbécil e iniciará cruzada contra sus haters y les advierte que los expondrá a través de sus redes sociales.

Arath de la Torre de 47 años de edad fue eliminado de El Retador, las críticas en su contra no han cesado, por lo que el conductor decidió alzar la voz para poner un alto a los ataques.

A través de Instagram, Arath de la Torre se mostró agradecido con todas las personas que le han brindado su apoyo y aprovechó la oportunidad para lanzar una advertencia a sus haters.

Luego de un año de estar en el programa Hoy, Arath de la Torre sorprendió a sus seguidores al anunciar que sería parte de la nueva temporada de El Retador.

Sin embargo, su participación no fue tan bien recibida como pensaba y desde el primer programa el conductor recibió críticas por su imitación de Christian Nodal.

Aunque ya salió de El Retador, Arath de la Torre reveló que sigue recibiendo ataques en sus redes sociales por su participación en este programa.

Luego de que expuso a uno de sus haters, Arath de la Torre señaló que no es el primero por lo que empezará a compartir todos los ataques en su contra a través de sus redes sociales.

Cansado de los ataques en su contra, Arath de la Torre señaló que ya no va a permitir que lo tachen de imbécil pues está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

En su video, Arath de la Torre destacó que las personas se han llegado a meter con su familia por lo que ya es el momento de desenmascararlos.

“Se meten con mis hijos, familia, edad, trayectoria, hieren de una forma que ellos no es que no se den cuenta, no entiendo la razón, el por qué tanto odio y vamos a empezar a desenmascarar, subir todas las amenazas que he llegado a tener y que desafortunadamente muchos de mis compañeros también sufren de lo mismo y gracias por el apoyo”