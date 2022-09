'Yo no tenía estilo' Espinoza Paz recuerda cuando fue rechazado por La Academia en sus inicios (VIDEO)

Espinoza Paz, es un gran referente de la música regional mexicana, pero la inicio de su carrera artística, no tuvo tanta suerte e incluso experimentó el rechazo del famoso reality 'La Academia'.

En entrevista con Yordi Rosado, Espinoza Paz relató cuando fue rechazado por parte de la producción de TV Azteca, la cual buscaba talentos jóvenes, pero no llenó el ojo para nada en el casting realizado en Culiacán, Sinaloa.

Pero no todo fue una casualidad, pues Espinoza recuerda que cantó una canción de su autoría pero se equivocó con los tonos:

"Agarré la canción, ni siquiera me acuerdo cómo se llama la canción, pero me acuerdo que agarré mi guitarra, me acomodé y empecé a cantar muy nervioso y los tonos me estaba equivocando en la guitarra y obviamentente me dijeron '¡el que sigue!'".